Экс-владелец холдинга Sokolov после его продажи займется венчурными инвестициями
Сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов заявил «Ъ», что после продажи компании хочет сосредоточиться на собственных проектах и венчурных инвестициях. Господин Соколов добавил, что также продолжит поддерживать Благотворительный фонд семьи Соколовых.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
О том, что ювелирный холдинг Sokolov продали частному инвестору Антону Паку, рассказали «Ъ» источники. В периметр сделки вошли все юридические лица и товарные знаки холдинга, уточняют собеседники «Ъ». Артем Соколов вел переговоры о продаже бизнеса около двух лет. Он надеется, что сделка «придаст импульс дальнейшему росту холдинга».
Подробности — в материале «Ъ» «Полное собрание украшений».