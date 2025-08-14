Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергачев вошел в топ-20 лучших защитников НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала на своем сайте рейтинг лучших защитников среди действующих игроков. На 18-й строчке расположился российский хоккеист «Юта Маммот» Михаил Сергачев.

Фото: Jerome Miron / Imagn Images / Reuters

В прошлом сезоне российский защитник провел за команду 77 матчей, записав в свой актив 53 очка (15 голов+38 результативных передач). Отмечается, что он стал единственным игроком НХЛ, который в минувшем регулярном чемпионате в среднем проводил на площадке более 3-х минут как в большинстве (3:19), так и в меньшинстве (3:02). В составе «Тампа-Бей Лайтнинг» Михаил Сергачев дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021).

Всего в рейтинг вошли 20 хоккеистов. Лучшим защитником признан канадец Кейл Макар, выступающий за «Колорадо» Эвеланш. В прошлом сезоне он провел за команду 80 матчей, в которых набрал 92 очка (30+62). По итогам регулярного чемпионата Макар получил James Norris Trophy — приз, вручаемый лучшему защитнику сезона.

Второе место в рейтинге занял американец Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»). Тройку лучших замкнул его соотечественник Зак Веренски («Колумбус Блю Джекетс»).

Таисия Орлова