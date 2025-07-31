Житель Дальнего Востока похитил машину скорой помощи в Мурино и попал в ДТП

Утром 30 июля в полицию поступило сообщение об угоне машины скорой помощи с территории медицинского учреждения, расположенного в доме 17 по Воронцовскому бульвару в Мурино, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласть.

Спустя полчаса разыскиваемый автомобиль нашли у дома 7 по Петровскому бульвару с повреждениями после ДТП. На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего жителя города Космомольск-на-Амуре.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный мотоциклист без прав устроил погоню с полицейскими в Ленобласти. В итоге байкер столкнулся с машиной экипажа ГАИ.

Андрей Маркелов