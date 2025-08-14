«КамАЗ» представил беспилотный грузовик

«КамАЗ» представил автономный грузовик «Маяк-2» — седельный тягач «Камаз-5490». Презентация машины новейшего поколения К5 прошла на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пока «Маяк-2» функционирует на третьем уровне автономности: в кабине присутствует водитель, который может взять на себя управление. «Камаз-5490» произведен в Набережных Челнах. Его бортовое оборудование включает основной вычислительный блок автоматизированной системы управления движением (асуд). У него есть модули машинного зрения, видеонаблюдения, лидарного и радарного зрения, инерциальной и спутниковой навигации и связи, а также черный ящик.

Правовая база для беспилотных авто в России пока развивается медленно. В 2018 году правительство своим постановлением разрешило экспериментальную эксплуатацию беспилотников на дорогах общего пользования. В 2022 году был утвержден экспериментальный правовой режим для эксплуатации беспилотного транспорта.

