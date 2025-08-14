Автовладельцы зачастили в сервисы

Россияне стали чаще чинить подержанные автомобили. За год число таких обращений выросло на 13%, следует из данных «Авто.ру» и сети автосервисов Fit Service. Чаще всего речь идет о моделях с пробегом: Volkswagen Polo, Lada Vesta, Lada Granta и Kia Rio. Также подорожало и обслуживание — почти на четверть год к году. Повысились и средние чеки на ремонт. Помимо стандартного ТО, пользователи стали чаще обращаться за мелким ремонтом ходовой части. Далее по популярности — обновление рулевого управления, топливной системы и двигателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Стоимость обслуживания и ремонта растет не только из-за инфляции и удорожания запчастей, но и в связи с увеличением среднего возраста моделей, объясняет директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова: «С каждым годом автомобильный парк стареет. На сегодняшний день по сравнению с прошлым годом он увеличился на 8%.

То есть средний возраст подержанных машин составляет порядка 10 лет. И при таком сроке эксплуатации необходимы уже не просто ТО-работы, а ремонт с учетом накопленного пробега. С 2023 года по 2025-й он вырос с 13 тыс. км до 15 тыс. км в год. Все это теперь влияет еще и на чек. И речь идет не только о стоимости запасных частей. Хотя она по сравнению с прошлым годом не сильно увеличилась, потому что ассортимента запасных частей на сегодняшний день достаточно.

Но количество деталей в чеке растет в зависимости от объема проведенных работ, которые необходимы для автомобиля — это и влияет на сумму затрат на ремонт».

Как отмечает “Ъ”, укрепление курса рубля и расширение ассортимента автозапчастей стабилизировало цены на рынке. А по некоторым позициям стоимость в июле относительно января снизилась на 5-10%, хотя и остается выше прошлогоднего уровня. Такую тенденцию фиксируют и в «Авито». По данным площадки, сильнее всего за первые полгода 2025-го подешевели компоненты для автомобилей Mazda и Mercedes-Benz.

Растет цена на дефицитные группы запчастей: агрегаты, кузовные запасные части и электронику. Чтобы сэкономить на обслуживании, автовладельцы ушедших из России брендов активно переходят на неоригинальные запчасти, указывает вице-президент автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко: «Спрос увеличился, потому что покупательная способность населения снизилась, новые автомобили приобретают реже, а время владения машиной увеличилось минимум на год-два. Поэтому ремонтов стало больше. Если раньше автовладелец мог себе позволить отложить какие-то работы на другой раз, то сейчас отношение к ремонту более щепетильное. И средний чек вырос на 10-12%. Сейчас у владельцев основная задача сделать так, чтобы машина выехала из сервиса, как новая.

Цены запчастей действительно очень сильно привязаны к курсу юаня, причем отложенным периодом где-то на месяц-полтора. Например, если контейнер брали по курсу 14 руб. за юань, он приедет через месяц, и все запчасти мы будем продавать по этому курсу. А юань, например, подешевел за это время до 12 руб. При этом деталей стали продавать гораздо больше.

Капот на Zeekr 009 год назад в Москве предлагали 12-15 компаний, а сейчас — уже от 130 организаций. И стоит он дешевле, чем в 2024-м».

Большинство дилеров отмечают сокращение сроков поставок автозапчастей. В начале прошлого года ожидание по дефицитным группам в среднем составляло два-четыре месяца, отмечает “Ъ”. Как указывают в «Авито», рост продаж таких компонентов только в июле вырос на 24% год к году. Наибольшим спросом пользуются запчасти для китайских брендов. Так, детали для Chery стали покупать чаще на 44%.

Екатерина Вихарева