Комплектующие заклинило

Укрепление курса рубля и расширение ассортимента автомобильных запчастей стабилизировало цены на рынке. С начала 2025 года стоимость комплектующих в среднем либо не изменилась, либо снизилась в пределах 10%, хотя и остается выше прошлогоднего уровня. Ощутимых колебаний цен до конца года не предвидится, считают эксперты.

Цены на автомобильные запчасти на российском рынке стабилизировались, а по некоторым позициям в июле снизились относительно января на 5–10%, сообщили большинство опрошенных “Ъ” участников отрасли. По словам директора по сервису компании «Рольф» Юлии Трушковой, инфляция была нивелирована растущим ассортиментом и количеством предложений на рынке. Стабилизации цен, добавляет директор Fit Service Татьяна Овчинникова, способствовало и укрепление курса рубля относительно других валют.

«Запчасти по большей части импортируются, поэтому есть прямая зависимость от курса. Несмотря на то что логистика продолжает усложняться, курс рубля сейчас компенсирует увеличение издержек»,— уточняет топ-менеджер.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков напоминает, что цены на запчасти в стране с начала года уже находились на пиковых значениях — как следствие ажиотажа и дефицита предыдущего периода, а также инфляции и новостей о вероятном подорожании комплектующих. В сравнении год к году стоимость запчастей в июле в среднем выше на 5–7%, поясняет директор по сервису и запасным частям АГ «Авилон» Алексей Шпикалов. Операционный директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский оценивает рост цен в годовом выражении примерно в 7% по итогам июня.

С начала 2025 года ценники на запчасти в июле идут вниз, в среднем на 10%, подтверждает директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. Например, воздушный фильтр Volvo в январе 2025 года стоил 13,14 тыс. руб., а уже в июле 10,42 тыс. руб.»,— уточняет он.

С тенденцией на падение ценников по ряду номенклатуры соглашается вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, также называя основной причиной укрепление рубля. Стабилизацию цен на рынке запчастей, а по ряду брендов — снижение фиксируют и в «Авито».

Сильнее всего, по данным «Авито», с января по июль подешевели автокомпоненты китайской марки O.E.M. и Mazda — на 8%, а также Mercedes-Benz – на 5%.

Без изменений остались ценники на запчасти для BMW, Land Rover, Peugeot-Citroen, Volvo, Honda и SAT. Дороже на 5% стали запчасти для Lada, на 8% — для Toyota, на 12% в самых популярных категориях — для Hyundai и KIA, уточняют в «Авито». По мнению Юлии Трушковой, сильнее всего растет цена на дефицитные группы запчастей. «Это агрегаты, кузовные запасные части, сложные технические устройства или электроника автомобиля»,— поясняет топ-менеджер. Роман Тимашов добавляет, что владельцы автомобилей ушедших из РФ брендов активно переходят на неоригинальные запчасти, что позволяет сэкономить на обслуживании.

Снижение ценников по широкой номенклатуре товаров может быть обусловлено либо «перегревом» в определенных сегментах, либо низким спросом, рассуждает Максим Кадаков.

О локальном затоваривании также упоминает господин Шапарин. По его мнению, избыток стал следствием параллельного импорта, который исключает централизованный подход. «Товар привозят, а потом оказывается, что чего-то на рынке много. Так происходит, например, с лобовыми стеклами»,— поясняет он.

Большинство дилеров отмечают сокращение сроков поставок автозапчастей. В начале 2024 года ожидание по дефицитным группам в среднем составляло два-четыре месяца, сейчас — один-два, рассказывает Юлия Трушкова.

В целом рынок автозапчастей в стране растет, соглашаются опрошенные “Ъ” участники отрасли. По подсчетам господина Иванского, продажи в первом полугодии увеличились примерно на 7%.

$28,6 млрд составил объем вторичного рынка автозапчастей в РФ в 2024 году, по данным «Автостата».

«Автовладельцы предпочитают дольше эксплуатировать старые транспортные средства, увеличивая необходимость ремонтных работ»,— отмечает он. В «Авито» фиксируют рост продаж в первом полугодии на 11%, в июле — на 24% год к году. Наибольший спрос в январе—июне наблюдался по запчастям для китайских брендов: в частности, детали для Chery стали покупать чаще на 44%. В лидерах спроса — Hyundai, KIA, VAG, BMW и Toyota. Основную долю в структуре продаж занимают кузовные детали (26%), электрооборудование (12%), двигатели (11%), автосвет и подвеска (8%). На Wildberries продажи автозапчастей в июне выросли на 88% год к году и на треть по сравнению с январем, говорят в компании, объясняя это расширением ассортимента.

По мнению Максима Кадакова, цены на автозапчасти в ближайшей перспективе вряд ли будут расти: предпосылок к этому нет, исключение — неожиданные геополитические и экономические факторы.

Наталия Мирошниченко