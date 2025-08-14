В Россию из Франции доставили боевика запрещенного ИГИЛ

Франция экстрадировала в Россию боевика ИГИЛ (организация признана террористической в РФ и запрещена) Руслана Боташева, сообщила Генпрокуратура.

Обвиняемого доставили в Москву транзитом через Турцию. Следствие считает, что в 2014 году он начал проходить обучение в лагере боевиков «Муаскар-Сабри» в Сирии. В 2015-м он уже начал участвовать в боевых действиях в одном из формирований ИГИЛ (организация признана террористической в РФ и запрещена) против сирийских вооруженных сил.

Согласно материалам правоохранителей, Руслан Боташев занимался охраной инженерных подразделений, которые минировали туннели в городе Алеппо. В марте 2016 года его объявили в международный розыск. Боевика задержали во Франции в 2018 году.