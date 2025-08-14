У кого зазвонил телефон

15 августа пройдут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Господин Трамп назвал предстоящую встречу ознакомительной, в ходе которой он попытается убедить господина Путина закончить конфликт на Украине. 13 августа европейские союзники Украины провели видеоконференцию, чтобы согласовать позицию перед саммитом на Аляске. «Ъ» составил хронологию телефонных переговоров лидеров РФ, Украины и США с 1 августа.