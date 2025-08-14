Наиболее теплыми днями этой недели в Петербурге будут 14 и 15 августа

Четверг и пятница станут самыми теплыми днями текущей недели в Санкт-Петербурге. Днем воздух будет прогреваться до +24... 26 градусов, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

«Циклон уходит на восток с территории Ленинградской области и уже даже антициклон сформировался над Прибалтикой. Так что отличные два дня нам предстоят, сухие и солнечные»,— прогнозирует господин Колесов.

На выходных синоптик ожидает похолодания до +20 градусов и ниже, а на следующей неделе температура может снова превысить эту отметку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что из-за гроз в Петербурге два дня действовал "желтый" уровень опасности

Артемий Чулков