Наиболее теплыми днями этой недели в Петербурге будут 14 и 15 августа
Четверг и пятница станут самыми теплыми днями текущей недели в Санкт-Петербурге. Днем воздух будет прогреваться до +24... 26 градусов, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
«Циклон уходит на восток с территории Ленинградской области и уже даже антициклон сформировался над Прибалтикой. Так что отличные два дня нам предстоят, сухие и солнечные»,— прогнозирует господин Колесов.
На выходных синоптик ожидает похолодания до +20 градусов и ниже, а на следующей неделе температура может снова превысить эту отметку.
