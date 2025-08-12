В Петербурге на два дня ввели «желтый» уровень опасности из-за грозы

В Петербурге в течение двух дней, 12 и 13 августа, будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с пришедшими в регион грозами. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Он будет действовать в городе 12 августа до девяти часов вечера и 13 августа с полудня до 20:00.

«Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность»,— добавили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» подробнее писал о погоде на 12 августа.

Дарья Астанина