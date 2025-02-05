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На Урале микрокредитную организацию оштрафовали за назойливые звонки

В Свердловской области микрокредитную компанию «Веритас» оштрафовали на 50 тыс. руб. за назойливые звонки должнику — за день могло поступить до 22 вызовов, сообщили в региональном ГУФССП.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Жительница Заречного обратилась в ведомство с заявлением после того, как на ее номер поступило более 156 звонков с требованием погасить задолженность. Она пояснила, что у нее был договор займа с этой организацией.

В результате проверки было выявлено, что компания нарушила Федеральный закон №230-ФЗ о защите прав и законных интересов физлиц при возврате просроченной задолженности микрофинансовым компаниям. По итогам расследования был составлен протокол об административном правонарушении — штраф был погашен в полном объеме.

Напомним, количество выданных жителям Свердловской области микрозаймов в сентябре составило 103,9 тыс. ед., что на 7,6% ниже показателей августа (112,4 тыс. ед.), при этом регион входил в число субъектов с наибольшим числом выданных микрозаймов.

Ирина Пичурина

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