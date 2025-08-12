Липецкие аграрии собрали более 1,7 млн т зерна

В Липецкой области завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых на площади 332 тыс. га из 705 тыс. запланированных. Общая посевная площадь в регионе в этом году достигла 1,4 млн га. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

На данный момент собрано более 1,7 млн тонн зерновых, включая 1,2 млн тонн пшеницы, 400 тыс. тонн ячменя и 93 тыс. т гороха. Средняя урожайность составила 52,2 ц с га, что на 12 ц выше показателей прошлого года. Лидером по урожайности стал Добровский округ — там аграрии получают по 56,8 ц с га.

Как сообщает региональный минсельхоз, хозяйства полностью обеспечены техникой, ГСМ и мощностями для хранения зерна. В регионе работают зерносушилки суммарной производительностью 4,4 тыс. т в сутки.

«На полях региона сейчас важный этап работ. Он как итог всех усилий, приложенных нашими аграриями в течение года»,— отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Параллельно с зерновыми началась уборка сахарной свеклы в пяти районах области. Урожайность превышает 400 ц с га. В этом году под культуру отведено 118,7 тыс. га — на 3 тыс. больше, чем в 2024-м.

15 августа планируется запуск первых двух сахарных заводов — Лебедянского и Грязинского. Аграрии начали копку раньше срока, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий.

«У наших аграриев накоплен большой практический и научный опыт, как выращивать сахарную свеклу, получать хорошие урожаи, грамотно и вовремя проводить все полевые работы. Для нас это исторически стратегическая культура, а по производству сахара Липецкая область на втором месте в стране»,— подчеркнул Игорь Артамонов.

Ульяна Ларионова