Калинская обыграла Александрову в четвертом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати

34-я ракетка мира россиянка Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Цинциннати. В четвертом круге она обыграла соотечественницу Екатерину Александрову, занимающую 17-е место в рейтинге WTA.

Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Анна Калинская

Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. Калинская впервые в карьере одержала победу над Александровой. До этого россиянки встречались на корте шесть раз. Во всех матчах победу одержала Александрова.

В четвертьфинале Анна Калинская встретится с третьей ракеткой мира полькой Игой Швентек.

Турнир в Цинциннати, призовой фонд которого превышает $5,1 млн, завершится 18 августа. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, возглавляющая рейтинг WTA.

Таисия Орлова