Траты жителей Ставрополья на лекарства от давления увеличились на 16%

В январе-июне 2025 года траты жителей Ставропольского края на покупку препаратов, регулирующих артериальное давление, составили 886 млн руб., что на 16% больше, чем в первом полугодии 2024 года. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы компании DSM Group.

В первом полугодии 2025 года через аптечную сеть Ставрополья было продано 1,74 млн упаковок подобных лекарств. В списке самых востребованных препаратов оказались эналаприл (9,8%), лизиноприл (9,6%), каптоприл (7,6%), лозартан (7%), лориста (5,8%).

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом полугодии 2025 года объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Ставропольского края составил в денежном выражении 15 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В натуральном выражении объем продаж сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года — 40,4 млн упаковок.

В числе самых востребованных препаратов оказались противовоспалительные и противоревматические средства, на них пришлось 6,2% от общего объема продаж в денежном выражении.