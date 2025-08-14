С дроппера взыскали 300 тыс. рублей в пользу жителя Екатеринбурга

В Екатеринбурге суд по иску прокуратуры взыскал с дроппера 323 тыс. руб. в пользу 65-летнего местного жителя. Деньги были похищены в результате мошенничества, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Пособника мошенников судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере).

Прокуратура установила, что в феврале 2025 года екатеринбуржец поддался обману и перевел более 300 тыс. руб. на счет, указанный неизвестным. Получателем был житель Татарстана, который передал свою банковскую карту другому человеку для вывода денег. Владелец карты не представил доказательств наличия законных оснований для получения данной суммы.

Исковое заявление было направлено в суд в Татарстане, который удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Ранее суд в Санкт-Петербурге взыскал более 2 млн руб. с местного жителя. Деньги он получил в результате мошенничества, жертвой которого стал 65-летний пенсионер из Артемовского (Свердловская область).

Ирина Пичурина