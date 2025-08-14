Sky: Зеленский встретится с премьером Британии за день до саммита на Аляске
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции на Даунинг-стрит 14 августа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.
Кир Стармер (слева) и Владимир Зеленский
Фото: Jaimi Joy / Reuters
Визит господина Зеленского в Лондон ранее не анонсировался. По информации телеканала, главной темой переговоров станет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Ожидается, что Кир Стармер и Владимир Зеленский обсудят вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине и возможными территориальными уступками.
13 августа европейские союзники Украины провели серию переговоров, призванных согласовать позицию Запада накануне саммита на Аляске.
