Sky: Зеленский встретится с премьером Британии за день до саммита на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции на Даунинг-стрит 14 августа. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в британском правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Jaimi Joy / Reuters Кир Стармер (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Визит господина Зеленского в Лондон ранее не анонсировался. По информации телеканала, главной темой переговоров станет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Ожидается, что Кир Стармер и Владимир Зеленский обсудят вопросы, связанные с продолжающимся конфликтом на Украине и возможными территориальными уступками.

13 августа европейские союзники Украины провели серию переговоров, призванных согласовать позицию Запада накануне саммита на Аляске.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пляски вокруг Аляски»