Власти КНДР закрепят в конституции нежелание улучшать отношения с Южной Кореей

Власти КНДР закрепят в конституции положение об отсутствии у Пхеньяна намерений наладить отношения с Сеулом, заявила заместительница заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра главы КНДР Ким Ё Чен. Также она вновь раскритиковала попытки властей Южной Кореи начать «эпоху перемирия». Она назвала их «бредовой мечтой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Ё Чен

Фото: Jorge Silva / Reuters, Jorge Silva / Pool BEST QUALITY AVAILABLE / File Photo / Reuters Ким Ё Чен

Фото: Jorge Silva / Reuters, Jorge Silva / Pool BEST QUALITY AVAILABLE / File Photo / Reuters

«Нас совсем не интересуют переговоры, направленные на необратимое прошлое, и лишними будут комментарии о нашей незаинтересованности»,— заявила госпожа Ким (цитата по Центральному телеграфному агентству Кореи). Она добавила, что власти Северной Кореи не обращают внимания на шаги Сеула по сближению: демонтаж громкоговорителей и прекращение пропагандистского вещания, а также изменение формата совместных с США военных учений.

Власти Южной Кореи ответили на заявление госпожи Ким. Сеул продолжит добиваться нормализации отношений, передает MBC слова представителя министерства объединения Республики Корея Ку Бён Сама.