На Среднем Урале обнаружили шесть «черных» кредиторов

В Свердловской области за первые шесть месяцев 2025 года Банк России выявил шесть компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности. Это втрое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство компаний нашли в Екатеринбурге и Полевском, сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Все обнаруженные фирмы оказались «черными» кредиторами, незаконно выдававшими займы. Часто такие компании маскируются под ломбарды и комиссионные магазины. Они предлагают клиентам финансовые услуги с завышенными процентами, продажу залогового имущества, а также злоупотребляют персональными данными.

По всей стране Банк России выявил более 4 тыс. мошеннических и нелегальных проектов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост связан с увеличением в интернете числа финансовых пирамид в виде псевдоинвестиционных схем, однако количество «черных» кредиторов в стране снижается.

Напомним, в прошлом году в регионах Уральского федерального округа (УрФО) выявили 50 нелегальных участников финансового рынка, из них 21 — в Свердловской области. Большинство — «черные» кредиторы (92%).

Ирина Пичурина