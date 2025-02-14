В Свердловской области за 2024 год выявили 21 нелегального кредитора

В прошлом году в регионах Уральского федерального округа (УрФО) выявили 50 нелегальных участников финансового рынка, из них 21 — в Свердловской области. Общее число обнаруженных нелегалов снизилось в 2024 году на 17% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Большинство нелегальных участников финансового рынка - «черные» кредиторы (92%), которые незаконно выдавали займы под залог имущества и работали под вывесками ломбардов и микрокредитных организаций. Уточняется, что офисы «черных» кредиторов на территории Свердловской области работали в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Березовском, Верхней Пышме, Первоуральске. В тюменской области и Югре выявлено шесть и четыре таких компании, в Зауралье — две.

В целом по России в 2024 ЦБ выявил более 9 тыс. Субъектов с признаками нелегальной деятельности, что почти в 1,6 раза превышает показатели 2023 года. Рост произошел за счет интернет-проектов, поскольку после блокировки одной страницы мошенники создают несколько новых по одной схеме.

Анастасия Таначева