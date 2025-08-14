Приговор экс-главе УГИБДД по Ставрополью пересмотрят 25 августа

Жалобу защиты на приговор бывшему начальнику управления ГИБДД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрит 25 августа. Суд первой инстанции приговорил фигуранта к 20 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества, злоупотребление должностными полномочиями и получение взяток. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Дудина.

Приговор по делу бывшего начальника управления ГИБДД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова Черкесский городской суд вынес в мае 2025 года. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», экс-гаишник признан виновным в создании организованного преступного сообщества (ОПС), получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями и получил 20 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в 100 млн руб. Вину Алексей Сафонов не признал, его защита будет обжаловать приговор.

Преступное сообщество в краевом управлении ГИБДД Алексей Сафонов организовал «не позднее» 2013 года. В него вошли сотрудники краевой Госавтоинспекции Виталий Мельчиков, Александр Аржанухин и Александра Ткаченко, а также предприниматели Елена Мельчикова, Евгений и Алена Сотниковы, Владимир Парахин и Виталий Горлов.