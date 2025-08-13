В квартире на проспекте Пятилеток нашли 4,5 кг синтетического наркотика

Правоохранители изъяли около 4,5 кг запрещенных веществ, расфасованных по пакетам. По подозрению в сбыте наркотиков задержали 25 летнюю жительницу Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Сотрудники ведомства нашли «синтетику» в доме 17/1 по проспекту Пятилеток. Наркотики были в восьми запаянных пакетах. Общая масса составляла почти 4,4 кг. Также был обнаружен контейнер с 191,1 грамма порошка. В ходе экспертизы выяснили, что в одном из пакетов был килограмм синтетического психостимулятора.

Полиция также изъяла электронные весы и упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Петербурженку задержали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти накрыли две нарколаборатории для производства мефедрона.

Татьяна Титаева