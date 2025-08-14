Уральца будут судить за негативные комментарии о российских военных в Telegram

Чкаловский районный суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ — свердловчанин обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в комментариях канала в Telegram, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 24 февраля 2022 года по 22 июня 2024 года у уральца сформировалось негативное отношение к военнослужащим ВС РФ на фоне проведения специальной военной операции (СВО). В Telegram-канале, который ведет украинский военнослужащий, свердловчанин оставил несколько негативных комментариев про российских бойцов.

Ранее Свердловский областной суд оставил без изменений решение о назначении штрафа в 45 тыс. руб. уральской художнице Алисе Горшениной. Он был назначен за дискредитацию вооруженных сил России — художница выложила пост, в котором выступила против проведения СВО.

Ирина Пичурина