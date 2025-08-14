Назван топ-10 регионов России с ростом числа нарушений ПДД

В некоторых российских регионах за первые шесть месяце 2025 года выросло число нарушений правил дорожного движения (ПДД), выяснил “Ъ” на основании данных fedstat.ru (официальный портал, где публикуется ведомственная статистика). Лидером среди субъектов РФ, где сильнее всего увеличилось количество нарушений, стала Удмуртия — там рост составил 58,4%.

В топ-3 вошли Липецкая область (рост на 50,9%) и Пермский край (42,9%). Также были зафиксированы нарушения ПДД в Челябинской области (на 42%), Карачаево-Черкессии (40,4%), Белгородской области (31,8%), Чувашии (30,4%), Тюменской области (28,2%), Дагестане (27,4%) и Свердловской области (25,8%). Пир этом в целом по России впервые за 15 лет снизилось количество зарегистрированных нарушений ПДД.

