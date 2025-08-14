Шоу «Поющие мосты» в ночь на субботу посвятят лидеру группы «Кино» Виктору Цою

В ночь с пятницы на субботу, 15-16 августа, звуковое шоу «Поющие мосты» в Петербурге будет посвящено памяти лидера группы «Кино» Виктора Цоя. 15 августа исполнится 35 лет со дня гибели музыканта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Программа традиционно начнется в 01:10 с «Гимна Великому городу» из балета Рейнгольда Глиэра «Медный всадник». Затем петербуржцы и гости города смогут услышать симфоническую версию песни «Группа крови». В рамках шоу «Поющие мосты» также прозвучит голос самого Виктора Цоя — из архивной записи «Кукушки». А завершит программу симфоническая версия композиции «Кончится лето», сообщили организаторы.

Проект «Поющие мосты» стартовал в Петербурге в 2016 году. За восемь лет его посетили более 20 млн человек. В 2024 году шоу проходило 46 ночей: это свыше 500 минут музыки — от Чайковского и Мусоргского до Шостаковича и Петрова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жилой дом с башней на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы, где в детстве с родителями жил лидер группы «Кино» Виктор Цой, признали памятником регионального значения.

Андрей Цедрик