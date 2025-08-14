В Татарстане утром вводили режим беспилотной опасности
В Татарстане утром 14 августа действовал режим беспилотной опасности, который был снят через два часа. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.
В Татарстане утром вводили режим беспилотной опасности
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Режим действовал с 05:31 до 07:39 мск. Информация о закрытии аэропортов или других ограничениях не поступала.
Это уже пятый раз за шесть дней, когда в Татарстане вводится режим беспилотной опасности. Ранее режим вводился ежедневно с 9 по 12 августа. 12 августа республика подверглась массированной атаке — было уничтожено девять беспилотников, направленных на промышленные объекты.