В Татарстане утром 14 августа действовал режим беспилотной опасности, который был снят через два часа. Информация об этом появилась в приложении МЧС России.

В Татарстане утром вводили режим беспилотной опасности

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Режим действовал с 05:31 до 07:39 мск. Информация о закрытии аэропортов или других ограничениях не поступала.

Это уже пятый раз за шесть дней, когда в Татарстане вводится режим беспилотной опасности. Ранее режим вводился ежедневно с 9 по 12 августа. 12 августа республика подверглась массированной атаке — было уничтожено девять беспилотников, направленных на промышленные объекты.

