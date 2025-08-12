Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рекордный перехват

Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА

12 августа над территорией Татарстана было сбито девять беспилотников, направленных на промышленные объекты. Угроза атаки объявлялась в пяти городах, закрывались аэропорты Казани и Нижнекамска, были задержаны 26 рейсов. Это самое большое количество сбитых дронов за день в регионе с начала СВО. В результате массированной атаки погибших и пострадавших нет, по данным пресс-службы раиса Татарстана.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

12 августа Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников — с 09:20 до 10:15 над территорией республики было сбито девять БПЛА, сообщило Минобороны. Это самое большое количество БПЛА, сбитых над Татарстаном за один день с начала специальной военной операции (СВО). Как отметили в пресс-службе раиса Татарстана, все беспилотники были направлены на промышленные объекты.

Режим беспилотной опасности в республике был введен в 07:25. Через полчаса, в 07:52 казанский аэропорт временно закрыли на прием и выпуск самолетов, МЧС объявило о введении режима «Ковер». В 08:01 угроза атаки БПЛА была объявлена в четырех городах — Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В 08:45 к ним добавился Альметьевск, ставший пятым по счету татарстанским городом. Жителям рекомендовали спуститься в укрытия и не подходить к окнам. В Альметьевске провели эвакуацию детей и привели в готовность оперативные службы, сообщили в администрации города. В 08:23 Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта в нижнекамском «Бегишево».

«В результате атаки погибших и пострадавших нет. Производственные процессы не нарушены. Все предприятия работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе раиса республики.

В аэропорту Казани из-за ограничений были задержаны 26 рейсов — 14 на вылет и 12 на прилет, включая направления в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, а также международные рейсы в Стамбул, Анталью, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. По данным Росавиации, пять самолетов, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы. В аэропорту Нижнекамска на запасной аэродром ушел один рейс.

Режим «Ковер» в аэропорту Казани был снят в 12:37, в Нижнекамске — в 13:11. В 13:38 в республике отменили режим беспилотной опасности, который действовал более шести часов.

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев сообщил о планах проверить систему оповещения после поступивших от жителей сообщений о том, что в некоторых районах тревожная сирена не сработала. «Каждое сообщение анализируется, в ближайшее время будет проведена проверка системы», — написал он в Telegram-канале.

12 августа атаке БПЛА подверглась и соседняя Ульяновская область. По данным губернатора Алексея Русских, дежурными средствами ПВО было сбито три беспилотника в Мелекесском и Чердаклинском районах. Пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано.

Татарстан неоднократно подвергался атакам БПЛА. По официальным сообщениям, 9 августа над республикой уже сбивали три беспилотника, обломки которых были обнаружены на территории строительной площадки в Тукаевском районе. 15 июня в Елабужском районе обломки беспилотника упали на здание завода, в результате чего погибли два человека и 12 пострадали. 14 января в результате атаки БПЛА загорелась газовая цистерна на северо-западе Казани. В декабре 2024 года ВСУ совершили крупный налет на гражданские объекты Казани — 6 из 8 ударов пришлись на жилые массивы.

На фоне участившихся атак аэропорт Казани объявил тендер на закупку системы обнаружения и противодействия БПЛА стоимостью 56,1 млн рублей. Система должна обеспечивать подавление беспилотников на расстоянии не менее 1200 метров и включать три всенаправленные станции помех с отечественным программным обеспечением. Работы планируется завершить до конца 2025 года.

Анар Зейналов