Теннисист Рублев прошел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Андрей Рублев обыграл представителя Аргентины Франсиско Комесанью в четвертом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати. Игра продлилась 1 час 4 мин и закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу россинина. В четвертьфинале он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Андрей Рублев

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

27-летний Рублев занимает 11 место в мировом рейтинге. На его счету 17 титулов ATP. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал чемпионом Олимпиады в миксте.

Турнир в Цинциннати проводят на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований составляет $9,1 млн, они завершатся 18 августа.