В Красноярском крае затопило сотни садовых участков

Продолжительные дожди в Красноярском крае привели к подтоплениям. По данным главного управления МЧС по региону, они зафиксированы на трех территориях.

«В Березовском и Емельяновском районах, городе Железногорске вода зашла в 21 жилой дом. Подтоплены 293 дачных дома и 479 приусадебных участков, два участка автодорог»,— говорится в сообщении краевого главка министерства. В общей сложности, ликвидацией последствий стихии занимаются более 60 специалистов ведомства и 17 единиц техники. Открыты два пункта временного размещения на 420 мест.

По данным мэрии Железногорска, вода в озере Новый путь постепенно спадает, снижая нагрузку на водоемы. «Реализована дополнительная мера — устройство двух новых каналов для возврата части воды в старое русло Тартатки»,— отметили в администрации города. В Березовском районе 11 августа был введен режим повышенной готовности. По данным райадминистрации, к утру 12 августа уровень воды на водомерном посту на реке Есауловке снизился на 10-15 см.

Как писал «Ъ-Сибирь», 12 августа сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России» пришлось эвакуировать двух пожилых женщин из затопленного садового поселка в Железногорске.

Валерий Лавский