Сбои мобильного интернета возможны на «Празднике топора» в Томской области

Ограничения мобильного интернета возможны на XVI международном фестивале «Праздник топора» в Томской области. Мероприятие пройдет в парке «Околица» с 16 по 24 августа.

«Члены оперштаба рекомендуют посетителям фестиваля взять с собой наличные денежные средства для оплаты товаров или услуг на случай перебоев связи и отключения мобильного интернета»,— сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале августа в соцсетях распространились сообщения о якобы готовящихся нападениях БПЛА на парк «Околица». После департамент защиты населения и территории региона опроверг эту информацию. В этом году участниками фестиваля станут более 170 мастеров из 17 стран.

Напомним, что перебои связи происходят в Томской области с 1 августа. В начале этой недели ограничения в работе мобильного интернета власти региона объяснили «проведением плановых работ на сетях связи и повышением мер безопасности». В департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи области тогда уточнили, что сроки восстановления связи «формируются с учетом данных об оперативной обстановке».

Александра Стрелкова