Сбой в работе интернета власти Томской области объяснили профилактикой угроз

Перебои в работе мобильного интернета в Томской области связаны с «проведением плановых работ на сетях связи и повышением мер безопасности»,— сообщил департамент транспорта, дорожной деятельности и связи региона в комментариях под постом в Telegram-канале губернатора Владимира Мазура.

В ведомстве уточнили, что сроки восстановления связи «формируются с учетом данных об оперативной обстановке». Напомним, что в начале августа в департаменте объяснили перебои «проведением плановых работ».

Сбои в работе мобильного интернета на территории области фиксируются с 1 августа.

Как писал «Ъ-Сибирь», начиная с июля этого года ограничения на работу мобильного интернета также были введены на территории ряда других сибирских регионов.

Александра Стрелкова