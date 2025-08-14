Дорогу Надым — Салехард полностью заасфальтируют в 2026 году

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) асфальтирование участка дороги Надым — Салехард планируется полностью завершить в следующем году, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Работы по технологии холодной регенерации на участке начались в 2021 году, за это время отремонтировали 95 км. Сейчас в щебне остается 93 км дороги, но до конца сезона это расстояние планируется сократить до 50 км. Всего будет заасфальтировано 344 км. Для ускорения дорожных работ построено два асфальтобетонных завода, их запустят в конце лета.

Этот участок стал первым дорожным объектом, который проинспектировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время своей автомобильной поездки по региону. «Дорога Надым — Салехард — это стратегически важная транспортная артерия, связывающая запад и восток нашего региона, а также обеспечивающая связь столицы округа с основной сетью дорог. Продолжим развивать трассу, создавая современную инфраструктуру для комфортного и безопасного движения»,— сказал глава региона.

Дорожные работы в ЯНАО начались в мае — планируется отремонтировать 74 км муниципальных дорог. Работы на дороге Надым — Салехард стартовали в начале июня.

Напомним, накануне Дмитрий Артюхов за рулем автомобиля отправился в седьмую поездку по региону — он проедет более 1 тыс. км по маршруту от Салехарда до Ноябрьска. Глава региона планирует провести встречи с жителями каждого города, который посетит.

Ирина Пичурина