Россиянам запретят брать больше одного займа в МФО с 2026 года

С 2026 года граждане России не смогут взять больше одного займа в микрофинансовой организации (МФО). При наличии у них непогашенненного долга МФО будет отказывать в новой ссуде. О планирующихся ограничениях рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, со следующего года в России заработает период охлаждения на три календарных дня при выдаче займа в МФО. Также власти снизят максимальный уровень переплаты с 130 до 100%. Перечисленные Центробанк (ЦБ) предложил еще в 2024 году. Сейчас предложения ЦБ по ограничению выдач микрокредитов внесли в Госдуму. Их рассмотрят в осеннюю сессию, уточнил господин Аксаков. Он добавил, что МФО раскритиковали инициативу, однако власти ее поддержали.

По итогам первого квартала 2025 года МФО показали падение выдачи займов, не обусловленное сезонными факторами. МФО вынуждены снижать уровень одобрения заявок на займы под регуляторным давлением, так что до конца года тренд вряд ли изменится. Наиболее устойчиво чувствуют себя МФО банковские, а также связанные с маркетплейсами: даже с учетом падения выдачи они смогут обеспечить всему сектору рост прибыли по итогам года на 5–15%, считают эксперты.

Подробности — в материале «Ъ» «У займов не выдался квартал».