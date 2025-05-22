У займов не выдался квартал

Микрофинансовые организации (МФО) по итогам первого квартала 2025 года показали падение выдачи займов, не обусловленное сезонными факторами. МФО вынуждены снижать уровень одобрения заявок на займы под регуляторным давлением, так что до конца года тренд вряд ли изменится. В этой ситуации наиболее устойчиво чувствуют себя МФО банковские, а также связанные с маркетплейсами: даже с учетом падения выдачи они смогут обеспечить всему сектору рост прибыли по итогам года на 5–15%, считают эксперты, а доля рынка таких компаний может вырасти с 47% до 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крупнейшая на микрофинансовом рынке саморегулируемая организация — СРО «МиР» (объединяет 33% участников рынка, на которых приходится 80% объема совокупного портфеля микрозаймов) — подвела итоги первого квартала 2025 года. Данные ЦБ за этот период еще недоступны. Согласно статистике СРО «МиР» в первом квартале, после длительного периода роста выдачи микрозаймов показали снижение, опустившись на 4% к предыдущему кварталу, и составили 328 млрд руб.

Снижение выдач в начале года не является сезонным для МФО. Последний раз выдачи показывали отрицательную динамику в первом квартале 2024 года. «Это был период ограничения макропруденциальных лимитов по займам. Поэтому МФО “притормаживали” выдачи в период адаптации и перестройки процессов внутри компании,— пояснили в СРО “МиР”.— Таким образом, тенденции прошлого квартала происходили по причине законодательных изменений. До этого отрицательная динамика выдач наблюдалась лишь в четвертом квартале 2022 года».

В то же время динамика выдач МФО выглядит гораздо позитивнее, чем у банков. По данным аналитической компании Frank RG, ситуация в банковском секторе выглядит гораздо хуже. Так, в сегменте кредитов наличными, наиболее схожем по смыслу с займами МФО, падение выдач продолжается три квартала подряд — с июля 2024 года.

Спад выдач займов МФО в первом квартале 2025 года связан с несколькими факторами, указывает управляющий директор ГК Lime Credit Group (МФК «Лайм-Займ») Олеся Киселева. «Во-первых, это резкое усиление жесткости в политике одобрения: около 80% заявок от новых клиентов и 30% от повторных получают отказ. МФО сосредоточились на минимизации рисков, отсеивая потенциально проблемных заемщиков»,— продолжает она. Во втором квартале спад, скорее всего, сохранится. После праздников традиционно снижается активность, а консервативная политика МФО усугубляет ситуацию, отмечает Олеся Киселева. По ее мнению, снижение уровня одобрения продолжится. Регулятор активно продвигает концепцию «умного» кредитования, требуя от игроков более ответственного подхода к выдаче займов. «Мы ожидаем скорее сохранения текущих трендов,— указывает гендиректор МФК “Саммит” (“Доброзайм”) Алексей Имховик.— Уровень одобрения вряд ли будет существенно меняться: сейчас компании подстроились под действующие нормативные требования и вряд ли будут существенно перестраивать скоринг в ближайшие четыре-шесть месяцев». «Объем выдач во втором квартале ожидаем на уровне первого»,— отмечает он.

«Наш прогноз предполагает увеличение объема выдачи на 60%, более чем до 2 трлн руб., по итогам 2025 года»,— отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В 2024 году прибыль отрасли уменьшилась на 7% и составила 36 млрд руб. По прогнозам «Эксперт РА», прирост прибыли в 2025 году может составить 5–15%. Однако потенциал ускоренных темпов роста прибыли присутствует со стороны банковских МФО, которые выдают высокомаржинальные продукты (см. “Ъ” от 23 апреля).

По данным СРО «МиР», на данный момент на долю банковских и МФО маркетплейсов приходится 47%, за первый квартал их доля выросла на 3 п. п. «В 2025 году такие участники рынка, согласно нашим ожиданиям, вновь увеличат объем выдачи почти вдвое и займут по этому показателю 70% рынка»,— отмечает Иван Уклеин. По словам гендиректора МФК «Займер» Романа Макарова, уже по итогам текущего второго квартала их доля в совокупном портфеле превысит долю независимых коммерческих МФО. По итогам 2025 года доля портфеля банковских МФО в общем портфеле может достичь 55–60%, превысив тем самым таковую у небанковских МФО, полагает гендиректор Moneyman Артем Быков.

«Что касается влияния снижения объема выдач на прибыльность МФО по первому кварталу, то ухудшение финрезультатов возможно, но лишь в краткосрочной перспективе. Глобально, полагаю, наблюдаемая ситуация на их показатели негативно сказаться не должна,— отмечает гендиректор инвестиционной платформы “ИнвойсКафе” Геннадий Фофанов.— МФО вполне способны адаптировать свои бизнес-модели под текущие условия, что будет выражаться в более гибких подходах к кредитованию и коммуникации с клиентским сектором».

Ксения Дементьева