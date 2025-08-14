Движение по Туристской улице в Приморском районе полностью перекрыли на три года

С 14 августа в Приморском районе Петербурга полностью закрывается движение транспорта по Туристской улице — на участке от улицы Оптиков до Мебельной улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уточнили в ГАТИ, в этой локации будут вестись работы по размещению временного ограждения. При этом ограничения продлятся в течение почти трех лет — до 29 июня 2028 года.

Предлагаемый объезд: по Мебельной улице, Шуваловскому проспекту, улице Оптиков и Яхтенной улице.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по улице Ломоносова в центре Петербурга развернули из-за ремонта Невского проспекта.

Андрей Цедрик