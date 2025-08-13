Движение по улице Ломоносова развернули из-за ремонта Невского проспекта

В связи с ремонтом Невского проспекта с 13 по 14 августа движение по улице Ломоносова будет идти в обратном направлении — от набережной канала Грибоедова в сторону Садовой улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ).

Схема движения транспортных средств на время первого этапа ремонта Невского проспекта 13-14 августа

Фото: Пресс-служба ГАТИ Схема движения транспортных средств на время первого этапа ремонта Невского проспекта 13-14 августа

Фото: Пресс-служба ГАТИ

Изменение будет действовать на период первого этапа работ на Невском проспекте — с 13 по 14 августа по нему закрыто движение от набережной реки Мойки до Садовой улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонт на Невского проспекта стартует 13 августа и продлится две недели. Процесс разбит на этапы, в ходе которых будут перекрывать отдельные участки на несколько дней.

Артемий Чулков