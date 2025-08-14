Politico: Трамп готов предоставить Киеву «средства сдерживания», но не в рамках НАТО

Президент США Дональд Трамп выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности, однако при условии, что они не будут осуществляться в рамках усилий НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Дональд Трамп заявил о готовности США сыграть роль в предоставлении Украине «средств сдерживания», если будет достигнуто соглашение о прекращении огня с Россией.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что на видеоконференции с европейскими лидерами Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона внести вклад в обеспечение гарантий безопасности Украине, разработанных «коалицией желающих».