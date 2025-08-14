Вучич: более 60 человек пострадали при беспорядках в Сербии

В результате нападений участников протестов на помещения Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде пострадали более 60 человек, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Нападавшие — участники блокад — с задней стороны здания приблизились с палками, петардами, камнями и атаковали. У нас более 60 пострадавших граждан. Только в помещениях СПП в Нови-Саде насчитывается 64 пострадавших»,— сказал господин Вучич на экстренной пресс-конференции.

Президент добавил, что сейчас власти устанавливают контроль и перебрасывают в город дополнительные силы полиции.

По данным полиции, в ходе беспорядков в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других городах пострадали около 70 человек.

В Сербии на протяжении нескольких месяцев шли массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов. Президент Александр Вучич отвергал эту идею, настаивая, что выборы состоятся в конце 2026 года, как и планировалось. В конце июля он заявил, что итоги будущих выборов станут для оппозиции «неприятным сюрпризом».

