Дни рождения
Сегодня исполняется 90 лет режиссеру и сценаристу Виталию Каневскому
Виталий Каневский
Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости
Его поздравляет народная артистка России, актриса Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Елена Попова:
— Дорогой Виталий Евгеньевич! С прекрасным, достойным юбилеем! Навсегда в памяти наши необыкновенные съемки в фильме «Замри-умри-воскресни!»! Все было здорово и, главное, получилось!!! Эпизод в школе у директора — шедевр!!! Там даже папки с документами играли!!! Спасибо!!! Сил и бодрости!