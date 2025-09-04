Сегодня исполняется 90 лет режиссеру и сценаристу Виталию Каневскому

Фото: Игорь Самойлов / РИА Новости Виталий Каневский

Его поздравляет народная артистка России, актриса Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Елена Попова:

— Дорогой Виталий Евгеньевич! С прекрасным, достойным юбилеем! Навсегда в памяти наши необыкновенные съемки в фильме «Замри-умри-воскресни!»! Все было здорово и, главное, получилось!!! Эпизод в школе у директора — шедевр!!! Там даже папки с документами играли!!! Спасибо!!! Сил и бодрости!

