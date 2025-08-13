«Динамо» сделали больно

Московское «Динамо» на своем поле потерпело крупное поражение от «Краснодара» во втором туре группового этапа «Фонбет» Кубка России по футболу. Еще в первом тайме хозяева пропустили три гола, два из которых им положил 18-летний дебютант Казбек Мукаилов. В итоге они проиграли 0:4.

Недавно «Динамо» и «Краснодар» уже сыграли друг с другом в чемпионате России, и тогда их весьма упорное противостояние разрешилось довольно драматичным образом, когда нападающий южан Джон Кордоба на 87-й минуте заколотил единственный и победный гол. Для бело-голубых это было первое и довольно обидное поражение под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Кто же знал, что дальше будет еще больнее. Желание исправить то, что не получилось в чемпионате, у динамовцев определенно присутствовало, но и кубанцы имели свою мотивацию, ведь они начали кубковый турнир с домашнего поражения от «Крыльев Советов».

Понятно, что сейчас Карпин и его краснодарский коллега Мурад Мусаев выставили далеко не самые оптимальные составы. Так у черно-зеленых на позиции центрального нападающего вместо Кордобы вышел дебютант Казбек Мукаилов. Ранее 18-летний воспитанник клуба выступал только в Молодежной футбольной лиге, но уже на 19-й минуте своего пребывания на поле забил первый гол в основной команде.

Краснодарцы накрыли «Динамо» прессингом на выходе из штрафной площади и быстро вернули туда мяч, а Мукаилов только и ждал этого, подстроился под передачу Никиты Кривцова и без промедления пробил.

Наверное, даже Кордоба оценил, как молодой форвард все сделал. При этом стоит отметить, что по фактуре Мукаилов с ростом 190 см не уступит колумбийцу, разве что еще не оброс мышцами.

Тем временем вслед за Мукаиловым впервые за «Краснодар» забил и Густаво Сантос. 24-летний бразилец, поигравший в Португалии и Греции, проник в штрафную с правого фланга, раскрутил пытавшегося встретить его Александра Кутицкого и с левой ноги закрутил мяч в дальний угол. Впрочем, на исходе первого тайма защитник «Динамо» допустил еще более грубую ошибку, решив отдать пас вратарю Игорю Лещуку. Все тот же Мукаилов ринулся на перехват и технично перебросил по высокой дуге динамовского голкипера, оформив дубль. Гости до перерыва нанесли всего три удара в створ и все стали результативными. Для хозяев это, конечно, была просто какая-то катастрофа.

Перед вторым таймом Карпин поменял сразу четырех футболистов, и все равно тут же его команда нарвалась на очередную опасную атаку, когда Мукаилов мог набрать еще и ассистентский балл, но Сантос не попал в ворота из убойного положения.

Потом бело-голубые вроде бы потушили пожар у себя в тылу, однако и впереди у них по-прежнему игра не клеилась. Карпин рано израсходовал и последнюю пятую замену, полностью перекроив атакующую линию и выложив все имевшиеся у него козыри на стол, тем не менее номинально запасной голкипер кубанцев Александр Корякин даже на поле находился в роли наблюдателя. Еще при счете 0:0 он вытащил удар Бителло, и больше ему выручать одноклубников не приходилось — они и без него хорошо справлялись. Только на последних минутах Дмитрий Александров размял застоявшегося Корякина. И если он не подвел, то Лещук откровенно начудил, когда позволил Кривцову отобрать у себя мяч, который уже Эдуард Сперцян закатил в пустые ворота. Так что матч завершился для москвичей полным разгромом — 0:4. И даже их лучший на данный момент нападающий Иван Сергеев в самой концовке промазал, очутившись наедине с Корякиным.

«Краснодар» с тремя очками поравнялся с динамовцами, но по разнице мячей располагается выше — на втором месте в группе В. Первое с четырьмя очками занимают «Крылья Советов», ранее уступившие по пенальти «Сочи», у которого сейчас два набранных балла.

Александр Ильин