Бразилия не рассматривает введение ответных пошлин на товары США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва исключил введение ответных мер на пошлины США. Он назвал приоритетом попытки переговоров.

«В данный момент мы не хотим ничего, что могло бы ухудшить наши отношения,— сказал глава государства во время выступления (трансляция велась на YouTube-канале SBT News).— Сейчас мы пытаемся сблизиться».

Господин Лула да Силва добавил, что обсудит со странами БРИКС укрепление отношений в ответ на пошлины со стороны США. По его словам, переговоры с руководством России, Индии и Китая уже состоялись. В ближайшее время он запланировал телефонный разговор с президентом ЮАР.

С 6 августа действуют 50-процентные пошлины США на бразильские товары. В указе Белого дома перечислено около 700 позиций, на которые распространяются тарифы. В список не входят, в частности, самолеты, нефть и железная руда.

