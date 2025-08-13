Белый дом опроверг сообщение Times о планах контроля России на Украине

В Белом доме назвали ложью сведения из публикации газеты The Times. В статье утверждалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф поддержал идею контроля России над занятыми во время спецоперации территориями.

«Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times»,— написала в соцсети Х заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

В публикации также отмечалось, что такую идею господин Уиткофф озвучил на последней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Такое решение, отмечалось в статье, могло предоставить России контроль над занятыми территориями в обход всеукраинского рефрендума, предусмотренного Конституцией страны.