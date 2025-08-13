Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер спортивный комментатор Борис Скрипко

Умер спортивный комментатор Борис Скрипко. Ему было 78 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. В последние недели комментатор находился в больнице.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Борис Скрипко родился в Москве в 1946 году. Карьеру на телевидении начал в 1979-м. Всего он комментировал на 11 Олимпиадах, в том числе в 1980-м. Кроме «Пeрвого канала» и телеканала «Спорт» (позже — «Россия 2»), Скрипко работал на «Матч ТВ». Там он комментировал боксерские поединки.

