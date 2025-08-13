Северный флот России начал учения в Баренцевом и Белом морях

Северный флот начал тренировку по управлению силами и войсками в Баренцевом и Белом морях, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля. К учениям привлечено около 2 тыс. военнослужащих и до 14 кораблей и подлодок. Об этом говорится в заявлении флота, которое приводит ТАСС.

В учениях также задействовано около 60 единиц боевой и специальной техники и до восьми летательных аппаратов. Тренировка проходит под руководством командующего флотом адмирала Константина Кабанцова. Учения пройдут в несколько этапов.

На первом этапе отрабатывается планирование применения экспедиционной группировки сил Северного флота. Цель — защита береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути. Планируется оценить навыки командующего состава и штабов в планировании и управлении войсками при обороне.

С 23 по 27 июля прошли учения ВМФ России «Июльский шторм». В них участвовали силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. Было задействовано более 15 тыс. военнослужащих и 150 боевых кораблей. Отрабатывалось применение высокоточного оружия, беспилотных систем и современных образцов техники.