ВМФ России завершил масштабное учение «Июльский шторм»

Военно-Морской Флот России завершил учение «Июльский шторм», сообщили в Министерстве обороны РФ. Учения прошли с 23 по 27 июля и совпали с Днем ВМФ. В них участвовали силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

«Сегодня, в День Военно-Морского Флота России, силы Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии завершили участие в оперативном учении "Июльский шторм"»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по ТАСС). Главная цель — проверить готовность флота к выполнению нестандартных задач. Особое внимание уделяли применению высокоточного оружия, беспилотных систем и современных образцов техники.

В учениях принимали участие более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов и 950 единиц техники. В маневрах было задействовано более 15 тыс. военнослужащих. За ходом учений по видеосвязи наблюдал президент Владимир Путин. Сегодня он прибыл Санкт-Петербург и посетил Главное Адмиралтейство.