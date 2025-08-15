Сегодня отмечает юбилей народная артистка РСФСР Екатерина Васильева

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости Екатерина Васильева

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Ее поздравляет кинооператор, режиссер, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович:

— С Днем рождения, дорогая Катя! Я счастлив, что мне довелось в этой жизни «прийти и посмотреть на тебя» как через камеру, так и вживую. Должен констатировать, что оба изображения одинаково прекрасны: умная, красивая женщина и очень талантливая актриса. Поздравляю, обнимаю, целую. Дай тебе Бог здоровья и всевозможных радостей. Твой современник М. Агранович.

