Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в Ярославле

Министерство строительства и ЖКХ Ярославской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на Большой Федоровской. Об этом сообщили в мэрии.

«Ввод в эксплуатацию школы означает официальное подтверждение завершения строительных работ, в том числе подключения отопления, водоснабжения и других коммуникаций»,— сообщил мэр Артем Молчанов.

Школа рассчитана на 500 мест и является структурным подразделением МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой». В школе есть столовая на 250 мест, актовый зал на 315 человек, два спортивных зала, современный библиотечно-информационный центр. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что школа не будет проводить набор в выпускные классы.

Алла Чижова