Ярославская школа-новостройка не будет проводить набор в 9 и 11-е классы

В Ярославле в новой школе на улице Большая Федоровская не будут проводить набор в выпускные классы. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Щенников, Вконтакте Фото: Андрей Щенников, Вконтакте

Школа на 500 мест является структурным подразделением МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой». При приеме детей в первые классы территориальный принцип учитываться не будет. Возможно зачисление в порядке перевода в параллели 2-8 классов.

Зачисление в 10-е классы будет осуществляться по результатам индивидуального отбора. Набор будет идти по двум профилям: естественно-научный и технологический, впоследствии планируют открыть еще два — социально-экономический и гуманитарный.

График приема документов в школу будет размещен на сайте МОУ СШ №32, на настоящий момент зачисление не проводится. «Прием документов для зачисления начнется после получения лицензии на осуществление образовательной деятельности»,— сообщили в департаменте.

Напомним, что школа представляет собой современное учебное учреждение с уникальным дизайном. Для учеников организованы обеденный зал на 250 мест, актовый зал на 315 мест, два спортивных зала и библиотечно-информационный центр.

Алла Чижова