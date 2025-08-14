Антон Пак стал владельцем ювелирного холдинга Sokolov

Бенефициар Sokolov Артем Соколов завершил двухлетние поиски покупателя ювелирного холдинга. Как сообщили «Ъ» источники, он продал бизнес российскому инвестору Антону Паку. Сделка включает все юрлица и товарные знаки компании.

Финансовым консультантом господина Соколова, уточнили собеседники «Ъ», выступила Aspring Capital. Управляющий партнер компании Сергей Айрапетов подтвердил факт закрытия сделки и назвал ее одной из крупнейших в российском ритейле за последние годы.

Артем Соколов рассказал «Ъ», что при поиске инвестора холдинг рассматривал и проведение IPO. «Компания никогда не скрывала своих амбиций и того, что дальнейший рост с опережением рынка требует дополнительных вложений»,— пояснил бенефициар. Антон Пак подтвердил «Ъ» факт сделки. По его словам, Sokolov продолжит развитие по текущей стратегии под управлением CEO Николая Полякова «и останется таким же независимым, каким был всегда».

Подробности — в материале «Ъ» «Полное собрание украшений».