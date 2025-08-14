ЛДПР поделится партийными ресурсами с молодыми лидерами

ЛДПР соберет молодых людей, которые уже добились успеха в своих сферах, в Совет молодых лидеров, сообщили “Ъ” в партии. Они будут участвовать в партийных и общественных мероприятиях, а взамен получат доступ к «медийным, организационным и политическим возможностям главной оппозиционной партии страны» — вплоть до выдвижения в Госдуму в 2026 году, обещают в ЛДПР.

«Мы отбираем тех, кто уже доказал все делом: запускал проекты, предлагал инициативы, умеет говорить с ровесниками на их языке и готов брать ответственность»,— рассказал “Ъ” замруководителя Всероссийской молодежной организации ЛДПР Марат Шипов. Речь идет о тех, кто уже проявил себя, например, в учебе, киберспорте, музыке, городском активизме и других сферах, но «уперся в потолок», пояснил партиец.

Молодежи, которую отберут в совет, предстоит встречаться с ровесниками в регионах, подключаться к партийным мероприятиям и «ежедневно закрывать конкретные запросы — от общежитий и стипендий до городской среды и занятости». Каждый из «молодых лидеров» пройдет партийное обучение, а для лучших выпускников откроется возможность участия в качестве кандидатов в выборах всех уровней «вплоть до Госдумы», пообещал господин Шипов.

Божена Иванова