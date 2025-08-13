Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минэнерго работает над стабилизацией цен на топливо

Минэнерго ведет работу над стабилизацией цен на топливо за счет формирования дополнительного предложения на рынке. Ведомство ежедневно наблюдает за ситуацией и готово принять необходимые меры, следует из заявления.

«Несмотря на сезон высокого потребления, рынок нефтепродуктов в России всех видов и марок полностью обеспечен предложением»,— говорится в пресс-релизе, который приводит ТАСС. Производство и отгрузки бензина на внутренний рынок с начала года превышают показатели прошлого года.

Из сообщения следует, что в условиях временного запрета на экспорт бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок. Сформирован необходимый уровень запасов. Доставка топлива осуществляется в приоритетном порядке, проблем с логистикой и отгрузкой нет, добавили в министерстве.

По данным Росстата, рост цен на бензин с начала года составил 5,3% на 11 августа. Инфляция за этот же период достигла 4,2%. Стоимость бензина Аи-95 12 августа превысила на бирже рекордные 80,5 тыс. руб. за тонну. По состоянию на 13 августа цена падала на 2,9%, до 78,2 тыс. руб. за тонну, следует из данных Петербургской биржи.

Подробнее о росте цен на топливо — в материале «Ъ» «Бензин не остывает».

